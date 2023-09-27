Isparta’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla ATTI. fECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Alınan bilgilere göre kaza Bağören Köyü Eğirdir-Senirkent karayolunda yaşandı. Sürücü S.Ö (67) idaresindeki 32 NE ... plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Ö. ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, Ayşe Ö.'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.