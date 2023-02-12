İsrail'den Türkiye'ye 60 ton yardım malzemesi

İsrail Büyükelçisi Irit Lillian, deprem bölgesinde kullanılmak üzere İsrail'den gelen 60 ton insani yardım malzemesini dün Adana'da AFAD'a teslim etti.

İsrail Büyükelçisi Irit Lillian dün Adana'ya gitti. Büyükelçi Lillian, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve bölgede verilecek sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı MASHAV tarafından İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Sağlık Bakanlığı'nın da katkılarıyla hazırlanan 60 ton yardım malzemesini AFAD'a teslim etti. Malzemelerin teslimi, AFAD'ın yetkili birimin temsilcilerinin yanı sıra depremden etkilenen Yüreğir ve Çukurova yerel yöneticilerinin de katılımı ile gerçekleşti.

Büyükelçi Irit Lillian, "Hem İbranice hem de Türkçede ortak olan bir deyiş var, 'Dostluk zor zamanlarda anlaşılır.' İsrail bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında ve gerekli olduğu sürece de ve gerekli olan her konuda yanında olmaya devam edecek" dedi.

DHA