İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon

Türkiye ile İsrail arasında gerilen ilişkilerde yeni perde... İsrail Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin üzerinde drone ile İsrail bayrağı uçurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamaları sonrasında Türkiye ile İsrail arasında gerilen ilişkilerde yeni perde.

Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası Türkiye'nin bir gün yas ilan etmesi ve Tel Aviv'deki Büyükelçilik binasındaki Türk bayrağının yarıya indirilmişti.

Bugün ise Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinde bir insansız hava aracı belirdi. Büyükelçilikteki Türk bayrağının üstünde İsrail bayrağı açan drone uçuruldu.

Ne olmuştu ?

İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için milli yas ilan edilmiş ve Türk bayrakları yarıya indirilmişti.

Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde de milli yas nedeniyle Türk Bayrağı yarıya çekilmişti.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığını bildirdi. Katz'ın "Elçilik temsilcileri terörist Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Erdoğan'la yas tutabilir" dediği aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.