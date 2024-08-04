  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon

İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon

İsrail'den Türkiye'ye bayraklı provokasyon
Güncelleme:

Türkiye ile İsrail arasında gerilen ilişkilerde yeni perde... İsrail Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin üzerinde drone ile İsrail bayrağı uçurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamaları sonrasında Türkiye ile İsrail arasında gerilen ilişkilerde yeni perde.

Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası Türkiye'nin bir gün yas ilan etmesi ve Tel Aviv'deki Büyükelçilik binasındaki Türk bayrağının yarıya indirilmişti.

Bugün ise Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinde bir insansız hava aracı belirdi. Büyükelçilikteki Türk bayrağının üstünde İsrail bayrağı açan drone uçuruldu.

Ne olmuştu ?

İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için milli yas ilan edilmiş ve Türk bayrakları yarıya indirilmişti.

Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde de milli yas nedeniyle Türk Bayrağı yarıya çekilmişti.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığını bildirdi. Katz'ın "Elçilik temsilcileri terörist Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Erdoğan'la yas tutabilir" dediği aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. 

 

Etiketler İsrail türkiye provokasyon çirkin provokasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 yenildi Instagram için süre doldu yasak sürüyor; Instagram'ın ne zaman açılacağı belli oldu Instagram için süre doldu yasak sürüyor; Instagram'ın ne zaman açılacağı belli oldu En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti İsrail protestosunda yine Starbucks'a saldırdılar İsrail protestosunda yine Starbucks'a saldırdılar İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü; bir bebek hayatını kaybetti İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü; bir bebek hayatını kaybetti Ebru Polat'a 1 milyon TL'lik ahlaksız teklif: Ağzını efna bozdu Ebru Polat'a 1 milyon TL'lik ahlaksız teklif: Ağzını efna bozdu MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: İşte AK Partili seçmenin yeni adresi MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: İşte AK Partili seçmenin yeni adresi Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı Yeni barınma krizi alarmı verildi: Kiralar uçacak Yeni barınma krizi alarmı verildi: Kiralar uçacak
BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede Dünyanın en ''yaşanılabilir'' ve ''yaşanılamaz'' şehirleri belli oldu; İstanbul da listede 35 kilo veren güzel oyuncuyu gören tanıyamadı 35 kilo veren güzel oyuncuyu gören tanıyamadı Sedat Peker, İmamoğlu ile sosyal medyaya geri döndü Sedat Peker, İmamoğlu ile sosyal medyaya geri döndü Hepsini hayrına depremzedelere bırakmıştı... Sonuç bu oldu Hepsini hayrına depremzedelere bırakmıştı... Sonuç bu oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha