İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na baskın yaparak alıkoyduğu Türk vatandaşlarından 36'sı yurda döndü.

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. 137 aktivistin Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenelerinin ardından ifadeleri alınacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivist, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık mauyenesi yapılacak. Adli Tıp Kurumu’nda görevlendirilen 10 cumhuriyet savcısı, sağlık işlemleri tamamlanan aktivistlerin ifadelerini alacak. Suçun uluslararası boyut taşıması nedeniyle yalnızca Türk aktivistlerin değil, şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

BAKAN FİDAN: THY UÇAĞI İSTANBUL'A ULAŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı.

Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.

İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular."

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodan 137 aktivistin Türkiye'ye sınır dışı edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sınır dışı edilenler arasında ABD, İtalya, İngiltere, Ürdün, Kuveyt, Libya, Cezayir, Moritanya, Malezya, Bahreyn, Fas, İsviçre, Tunus ve Türkiye vatandaşları bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. Diğer aktivistlerin de sınır dışı edilmesi için süreci hızlandırılmaya çalışıldığı aktarıldı. Aktivistlerin tamamının en kısa sürede sınır dışı edileceği vurgulandı.



İsrail, yaklaşık 500 aktivistten 4'ünü (İtalyan) dün sınır dışı etmişti.

