İsrail'in Gazze'ye düzenlediği sadırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde can kaybı yükseldi. Gelen son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye ulaştı.

ACI TABLO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Gazze'de ilerleyişi sürerken bölgedeki acı tablo her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail ordusu, işgal etmeye çalıştığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak açıklanan verilere göre 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.