İstanbul Boğazı'nda dev gemi arızalandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Süveyş Kanalı'ndan gelen 274 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki boş ham petrol tankeri, Haydarpaşa önlerinde makina arızası yaptı.







Gemideki kılavuz kaptanının arızayı haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri buraya sevkedildi. Kurtarma-2 , Kurtarma-11, KEG-4 botu, Mehmetçik, Kurtarma-5 ve Kurtarma-8 römorkörlerinin katıldığı operasyonla boş ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı içinde römorkörler tarafından döndürülerek, Yeşilköy önlerinde demirletildi.





