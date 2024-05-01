İstanbul Boğazı'nda garip cisim: Patlama ihtimali var

İstanbul Boğazı'nda Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişi önlerinde deniz yüzeyinde görülen cisim paniğe neden oldu.

İstanbul Boğazı'nda dün öğlen saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelleri İstanbul Boğazı kuzeyinde rutin sahil güvenlik görevini sürdürdüğü sırada Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişi önlerine geldiklerinde deniz yüzeyinde bir cisme rastladı.

İNCELEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Patlayıcı madde olduğu değerlendirilen cismin fotoğraf ve mevkii bilgileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi aracılığıyla Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığı'na aktarıldı.

SAT Grup Komutanlığı cismin teşhisi maksadıyla SAT timi görevlendirdi. Kısa bir zaman diliminde tim personeli denizde yüzen cismi emniyetli bir şekilde SAT botuna aldı ve gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla SAT Grup Komutanlığı'na götürüldü.

ASELSAN İNCELEYECEK

Yapılan ilk incelemede cismin patlama ihtimali olan KH-31P anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı olduğunu tespit edildi.

Bahse konu anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı, ASELSAN tarafından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla muhafaza edilirken konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.