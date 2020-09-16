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  3. 16 Eylül 2020 19:00

İstanbul Filyasyon Kurulu Vali Yerlikaya başkanlığında toplandı

Vali Ali Yerlikaya 4. kez toplanan Filyasyon Kurulu ardından Twitter hesabından, "Filyasyon Kurulu olarak 4. Kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik." açıklamalarında bulundu.

İstanbul Filyasyon Kurulu Vali Yerlikaya başkanlığında toplandı
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İstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı. Vali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından toplantıya dair görüntü ve fotoğraflar paylaştı. Yerlikaya, paylaşımının üzerine şu notu düştü: "Filyasyon Kurulu olarak 4. Kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Korona virüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor."

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