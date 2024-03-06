İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu
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26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında EUROCONTROL tarafından hazırlanan günlük uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmaya devam ediyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı EUROCONTROL, 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 283 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ile bin 266 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.
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