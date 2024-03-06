  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu
Güncelleme:

26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında EUROCONTROL tarafından hazırlanan günlük uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmaya devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı EUROCONTROL, 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 283 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ile bin 266 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu - Resim : 1

Etiketler Avrupa zirve istanbul havalimanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin 2 numaralı ismi açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki seçim anketleri AK Parti'nin 2 numaralı ismi açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki seçim anketleri ORC'nin İzmir seçim anketi sonuçlandı ORC'nin İzmir seçim anketi sonuçlandı Dolar, Euro ve altından yeni rekor Dolar, Euro ve altından yeni rekor 28 yıl önce çalınmıştı... Efsane ismin efsane otomobil bulundu 28 yıl önce çalınmıştı... Efsane ismin efsane otomobil bulundu Milyonlarca memura büyük şok! CHP'nin başvurusu nedeniyle aylıklar azalacak Milyonlarca memura büyük şok! CHP'nin başvurusu nedeniyle aylıklar azalacak Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var Özgür Özel: ''Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaparım!'' Özgür Özel: ''Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaparım!'' 50 yaşını deviren Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı 50 yaşını deviren Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını Elektrikli otomobillerle ilgili ezber bozan kötü haber Elektrikli otomobillerle ilgili ezber bozan kötü haber