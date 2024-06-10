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İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim

İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim
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İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tespit edince pilotları uyardı.

İstanbul hava sahasında uçuş güzergahında uçurulan dron hava trafik kontrol merkezini alarma geçirdi.

Kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş güzergahında uçurulan drona karşı pilotları uyardı. O anlar kule pilot konuşmalarında kayıt altına alındı. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna dron hakkında uyarılarda bulundu.

Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi "Önünüzdeki trafik tarafından dron rapor edildi. 2 bin feette (600 metre)" bilgisi pilota verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.

Etiketler İHA drone alarm istanbul havalimanı uyarı
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