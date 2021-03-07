İstanbul Havalimanı'nda dikkat çeken yoğunluk
Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Pasaport kontrol noktasında bekleyen yolcuların kurallara uymadıkları görüldü.
Risk grubuna göre bazı illerde hafta sonu yasağının kaldırıldı. Riskli olan illerde ise pazar günü devam edeceğini duyurmuştu.
Risk grubunda yer alan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı.
Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı. Yolcuların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlemlendi.
DHA
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