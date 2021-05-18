İstanbul Saç Ekim Merkezi Hangisi? Saç Ekimi Fiyatları 2021

Saç ekimi operasyonları her geçen gün daha yaygın hale gelmekte. Erkek veya kadın fark etmeksizin, herkesin karşılaşabildiği kellik probleminin tek çözümü olan saç ekimi, modern tıbbın son imkanları sayesinde sadece bir gün içerisinde çözüme kavuşturulabiliyor.

Her yıl binlerce kişinin başvurduğu saç ekimi yöntemleri, FUE ve DHI adı verilen iki alternatifte yoğunlaşıyor. Herhangi bir kesi yapılmadan, iz bırakmadan gerçekleştirilen bu hassas operasyonlarda, kişinin bir yıl içinde gür ve sağlıklı saçlara kavuşabilmesi mümkün.

İstanbul’da En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisi?

Türkiye’nin en iyi saç ekimi merkezi arasında gösterilen Lale Saç Ekimi – En İyi Saç Ekimi Merkezi de belirttiği üzere, saç ekimi operasyonlarında doğru kliniğin belirlenmesi oldukça önemli. Hangi yöntemle ekim yapılacak olursa olsun, yapılacak olan işlemin profesyonel bir şekilde yürütülmesi, başarılı sonuçlar alınmasının anahtarı niteliğinde.

En iyi saç ekimi merkezlerinde, saç ekimi operasyonları konsültasyondan operasyon sonrası bakım ve pansumanlara kadar bir bütün olarak ele alınıyor. Kişinin saç yapısının ve kişi için en uygun yöntemlerin belirlenmesini sağlayan konsültasyondan başlayarak, hastanın iyileşme sürecinin gözlemlenmesi ve gerekli hallerde müdahalelerin yapılmasıyla sona yaklaşan bu süreçte, doğru ve tecrübeli bir klinik ile çalışmak büyük önem arz ediyor.

Tüm bunlara ek olarak, saç ekimi merkezinin imkanları da hastaların istediği sonucu alması ile doğrudan bağlantılı. Tercih edeceğiniz kliniğin, steril ameliyathane ortamına sahip olması ve operasyon ekibinin tecrübeli olması başarılı sonuçlar alma ihtimalinizi yükselten etmenlerden bazıları olarak biliniyor.

Saç Ekimi Fiyatları Kişiye Özel Olarak Belirleniyor

Lale Saç Ekimi Merkezi’nde de konsültasyondan sonra kişinin başarılı bir operasyon için ihtiyaç duyacağı greft miktarı belirleniyor. 2021 saç ekimi fiyatları için de tıpkı geçmişte olduğu gibi, greft sayısı, kullanılacak olan saç ekimi yöntemi ve operasyonu yapacak olan ekibin tecrübesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak fiyatlandırma yapılıyor.

Dökülmenin boyutlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen greft ihtiyacı, saç ekimi fiyatlarının belirlenmesinde en temel faktör niteliğinde. FUE veya DHI yöntemi olması fark etmeksizin, ne kadar sayıda greft kullanılacaksa fiyatın da aynı ölçüde arttığı görülebiliyor.