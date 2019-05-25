İstanbul seçimi o üç ili de etkileyecek !

İstanbul seçimleriyle ilgili kararın kendilerini üzdüğünü söyleyen bir seçmen "Sandığa gitmeyen seçmen İstanbul kararının ardından ‘Sandığa gideceğim’ diyor. İstanbul’daki iptal kararı Honaz seçimlerini de etkileyecek" diyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberi şöyle:

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’un yanı sıra Türkiye’de üç ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Artvin Yusufeli, Kırıkkale Keskin ve Denizli Honaz’da seçmenler 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecekler. Seçimin yenileneceği ilçelerden Honaz’da seçim heyecanını yerinde takip ettik.

Denizli il merkezine en yakın ilçe olan Honaz’da 31 Mart’taki başa baş yarış kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararının Honaz seçimlerini de etkileyeceğini düşünenlerin yanı sıra “Reis bu kez işi çözer” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Honaz için açıklama yapmasını bekleyenler de bulunuyor.

CHP’NİN OYU YÜZDE 20’DEN 49’A YÜKSELDİ

Toplam nüfusu 30 binin üzerinde, seçmen sayısı ise 22 bin 602 olan ilçede, 31 Mart seçimlerinde 20 bin 93 kişi oy kullandı. İlk sayımın ardından CHP’nin adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. Kepenek’in aldığı oy oranı yüzde 49.38, Devecioğlu’nun ise oranı 49.34 olarak kayıtlara geçti. Kıyasıya geçen seçimin ardından AK Parti’nin itirazları sonrası oylar yeniden sayıldı ve aradaki oy farkı Kepenek’in lehine 1’e düştü. İlçedeki sonuçlara ilişkin son sözü YSK söyledi ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde bugün yeniden aday olan AK Partili Turgut Devecioğlu yüzde 42.55, MHP’nin adayı Ali Semerci ise yüzde 35.55 oranında oy aldı. Bugün AK Parti ile başa baş yarışı sürdüren CHP’nin 2014 yılındaki aldığı oy oranı yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçti.

‘OOO MEŞHUR OLACAĞIZ’

Seçim yarışının hâlâ canlı olduğu ilçeye gelenleri AK Parti ve CHP’nin adaylarının seçim afişleri karşılıyor. Billboardların caddelerin köşe başlarını meşgul etmediği ilçede adayların afişleri evlerin duvarlarına ya da dükkanların camlarına asılı halde duruyor.

Genellikle tarımla ve ilçeye yakın organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışarak geçimini sağlayan Honazlılarla ilk adımımızı atar atmaz bir kahvehanede bir araya geliyoruz. Ankara’dan geldiğimizi ve tekrarlanacak seçim için ilçede olduğumuzu söylediğimizde “Ooo meşhur olacağız” sesi yükseliyor ve sandalyeler teker teker oturmamız için çekiliyor.

‘HONAZ’I BIRAKIP ORAYI TAKİP EDER OLDUK’

İlk olarak çiftçi emeklisi olduğunu söyleyen Mehmet Korkmaz’ın masasına konuk oluyoruz. “Devecioğlu ve Kepenek’in 31 Mart’ta başa baş olan yarışı bugün nasıl geçiyor?” diye sorduğumuz Korkmaz, “İkisi de bizim memleketin çocuğu” yanıtını veriyor. “60 yaşındayım, bugüne kadar particilik yapmadım ama artık zamanı gelmiş hissediyorum” diyen Korkmaz ekonomik sorunların ve İstanbul seçimlerine ilişkin YSK’nın kararının Honazlıların kararını da etkileyeceğini söylüyor:

“Buranın insanı sevecendir. Yanlışa yanlış demesini de ihmal etmez. Bugün de çok yanlış var, ben öyle görüyorum yani. Tarım desen kötü sanayi desen beter halde. Gençlerin bir çoğu işsiz geziyor. Şimdi bu nasıl etkilemesin insanları? Aç olanın karnını doyurmadan oyunu da alamazsın. Bakıyoruz şimdi İstanbul seçimlerini de iptal ettiler. Bu sadece İstanbul’u mu etkiledi? Honaz’ı bırakıp orayı takip eder olduk. O sonuç burayı da etkileyecek. Benim hanım da siyaset sevmezdi, bugün yatıp kalkıp ‘İmamoğlu’nun hakkı yendi’ diyor.”

‘SEÇİM İPTAL OLDUĞUNDA BENİM HANIM ORUCUNU AÇAMADI’

Emekli Hulisi Öncal’ın masasına konuk oluyoruz. 31 Mart’taki seçimin Honaz’da çok heyecanlı geçtiğini söyleyen Öncal, “CHP’nin adayı garibandı, memur bir hoca. AKP’nin adayı ise hem zengin hem güçlü, üç dönemdir de belediye başkanı. CHP’nin adayının o kadar oy almasının sebebi insanları yukarıdaki adamın germesi. Bir diğer sebep de burada Kürt çok fazla. Kürtleri PKK’lı görmeleri de onların oyunu bu tarafa kaydırdı. Ekonomi zaten çökmüş, sanayi de tarım da bağırıyor. Bunların hepsi seçimi etkiledi” diyor.

Bu sefer Kepenek farklı alır diyen Öncal, “İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi Honazlıları nasıl etkiledi?” sorumuza ise şu yanıtı veriyor:

“Türk toplumu mağduru sever. CHP’nin adayı burada önde çıktı ama iptal edildi ya mağdur görülüyor. İstanbul’da da böyle oldu. Benim ailem oruç tutuyor. Seçim iptal olduğunda benim hanım orucunu açamadı. Yassı ezanı okunacak, ‘Niye bozmadın orucu’ dedim. ‘Görmedin mi adamın hakkını yediler’ dedi. İstanbul seçimlerinin sonucu buradaki insanları üzdü yani. Adam sandığa gitmemiş seçimde, İstanbul kararının ardından ‘Sandığa gideceğim’ diyor. İstanbul’daki iptal kararı Honaz seçimlerini de etkileyecek.”

‘İNSANLAR HİZMET EDENLE ETMEYENİ AYIRT EDEBİLİYOR’

22 farklı köyün mahalle olmasıyla nüfusu artan Honaz’ın çok fazla dükkanın olmadığı şehir merkezinde bir başka kahvehaneye gidiyoruz. Sokaklarda insanların az olma nedenini “Hem oruç hem de tarlada çalışıyorlar. Kadınların çoğu tarlada” sözleriyle açıklayan kahvehanedekilerle konuşmaya başlıyoruz.

Honaz’da tekrar edilecek seçimi AK Parti adayının kazanacağını söyleyen çiftçi Mahmut Kaymaz, “Üç dönemdir belediye başkanı AK Parti’nin adayı Devecioğlu’ydu. Burası köyden farksızken şehir yaptı. Yollar binalar o biçim oldu” diyor. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin, “Bir şeyler çevirdiler de şimdi doğrusu ortaya çıkacak” diyen Kaymaz sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Haftaya yapılacak seçim önemli. Zaten çok az yerde seçimler tekrarlanıyor. Cumhurbaşkanımızın Honaz için açıklama yapmasını bekliyoruz. Kaç yerde yenilenecek zaten seçim? Reis bu kez işi çözer. O Honazlılardan oy istese daha çok oy çıkar. Bu insanlar hizmet edenle etmeyeni ayırt edebiliyor.”

‘SUYLA MI HAYATIMI DEVAM ETTİRİYORUM ASFALTLA MI?’

Kendisini MHP kökenli bir seçmen olarak tanıtan Veysel Şen, seçmenlerin 31 Mart’ta bıkkınlığından ve küskünlüğünden dolayı CHP’nin adayına oy verdiğini söylüyor. “AK Parti’nin Honaz’daki çalışmalarından dolayı memnuniyet vardı ama insanlar yapılan son günlerdeki olaylardan dolayı nefret duymaya başladı. Tarıma destek, sulama gibi konularda insanları küstürdüler. Ben suyla mı hayatımı devam ettiriyorum yoksa asfaltla mı” diyen Şen, 31 Mart gecesi yaşananlara ilişkin ise şunları söylüyor, “Bunlar medyaya yansımıyor. O gece dokuz tane çuvalımızın mühürleri sökülmüş şekilde sayıma girdi. Sayım devam ederken fark sürekli değişti. Sonuç olarak artı bir oyla Yüksel Kepenek kazandı ama nasıl oyunlar oynandı sayım esnasında bilmiyoruz. Biz binlerce kişi sabaha kadar Denizli’de nöbet tuttuk.”

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin Honazlı seçmenleri de etkilediğini söyleyen Şen, “Şu an Honaz’da İmamoğlu’nun çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorlar. İmamoğlu’nun hakkının yendiğinden dolayı daha önce AK Parti’ye oy verip şimdi CHP’ye oy verecek çok sayıda insan var” diye konuşuyor.

‘FALANCANIN KAZIM’I ARAMAYI UNUTMAYIN’

Kahvehanelerin ardından iki partinin de seçim koordinasyon merkezi kurduğu ilçede, buradaki gönüllü çalışanlarla sohbet ediyoruz. Buradaki partililer 31 Mart’taki sonuçların ardından bir oyun kıymetini anladıklarını söylüyorlar. “O öğrenci oy kullanmaya gelemeyecek mi tüh”, “Medine teyze çok mu hastaymış”, “Falancalardan Kazım’ı aramayı unutmayın” gibi cümleler seçim koordinasyon merkezlerinde kulağımıza takılıyor. Şehrin sokaklarında büyük yerleşim yerlerindeki gibi alışılmış seçim heyecanı olmasa da birebirdeki sohbetlerde heyecanlı bekleyişin olduğunu gözlüyoruz.

‘KÜRTLER HANGİ TARAFA OY VERİRSE O KAZANIYOR’

CHP’nin seçim koordinasyon merkezinde konuştuğumuz Seyithan Şöl ise ilçedeki seçim sonuçlarını yüzde 90 Kürt’lerin belirleyeceğini söylüyor. 30 bin nüfuslu ilçede 4 bine yakın Kürt’ün yaşadığını söyleyen Şöl şunları paylaşıyor:

“Honaz’daki seçimin sonucunu yüzde 90 Kürtler belirleyecek. Kürtler hangi tarafa oy verirse o kazanıyor. Kürtlerin burada bin 256 oyu var. Şimdiye kadar AK Parti’nin adayı Turgut Devecioğlu’na veriyorlardı ve rakibi kazanamıyordu. Bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi’ne verecekler. Devecioğlu bu sefer gidici.”

ZEYBEKÇİ VE ÇALKAYA DESTEK İÇİN HONAZ’DA

CHP’nin seçim ofisinden ayrıldığımız sırada Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya Kepenek’e destek için ilçeye geliyor. Buradan ayrılıp AK Parti’nin seçim ofisine gittiğimizde ise AK Partili eski Denizli Belediye Başkanı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin burada partililerle toplantı düzenlediğini görüyoruz. Honaz’daki seçimi kazanmak için her kapının teker teker çalınması gerektiğini söyleyen Zeybekçi 2 Haziran’a kadar birçok kez ilçeye geleceğini söyleyerek buradan ayrılıyor. Önümüzdeki günlerde CHP ve AK Partili çok sayıda siyasetçinin adaylarına destek olmak için ilçeye geleceğini öğreniyoruz.

‘DEYİM YERİNDEYSE TUZAĞA KURBAN GİTTİK’

Honazlıların ve partililerin ardından 2 Haziran seçimlerinde yine başa baş yarışması beklenen iki adayla konuşuyoruz. “Değişim İYİ’dir” sloganını kullanan CHP’nin adayı Yüksel Kepenek, öğretmenlikle başladığı eğitimci kimliğini Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak sürdürmüş ve buradan seçim öncesi istifa etmiş bir isim.

Seçmen listeleri hazırlandığında kısıtlı seçmenin olmadığını, seçimin ardından böyle bir sonuçla karşılaştıklarını belirten Kepenek, “Daha önce bunlar tuzağı kurmuşlar. Böyle bir veri varmış ellerinde ama seçimi kaybedince bunu devreye soktular. Eğer böyle bir şey varsa, biz dürüstüz diyorlarsa seçim öncesi neden gidip itiraz etmediler? Bunu ben ahlaki ve dürüst bilmiyorum. Deyim yerindeyse tuzağa kurban gittik” diyor.

‘BİZDE PİŞİRDİLER İSTANBUL’DA YEDİLER’

“Bizim iptal kararımız İstanbul’dan önce çıktı. Bizim kararımız İstanbul kararına zemin oluşturmak için ortaya çıktı. Biz bir anlamda yardımcı oyuncu olduk. Bizde pişirdiler İstanbul’da yediler” diyen Kepenek bu süreçte hem kendilerinin hem de Honazlıların mağdur edildiğini söylüyor.

“Yenildiklerini kabul etmiyorlar. Bunların demokrasiyle, seçim demokrasisiyle insan haklarıyla bir ilgileri yok. Çıkarlarını ve koltuklarını düşünüyorlar. Halk da mağdur edildiğimizi biliyor” diyen Kepenek sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Seçim kampanya sürecine temele sevgiyi ve bilgiyi oturttuk. İkisi bir araya gelince halk bizi kucakladı. Ortaya insanların yüzünün güldüğü, kavganın dövüşün olmadığı bir kampanya süreci çıktı. Sonuç olarak da büyük bir başarı sağladık. Bir önceki seçimde Honaz merkezde 300 oy almışken bu seçimde 3 bine yakın oy aldık. Oyumuzu merkezde on kat arttırdık. Özellikle gençler ve kadınlar bizi çok destekliyor. Çocukların gelecek planlamasının ortağı olduğumuzu söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz.”

‘HEMŞERİLERİMİZİN HİZMETKARI OLDUK’

2004 yılından bu yana üç dönemdir Honaz Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Parti’nin adayı Turgut Devecioğlu, partisinin 31 Mart seçimlerinde kullandığı “Memleket İşi Gönül İşi” sloganını kullanmaya devam ediyor. Hafriyat ve taşımacılık üzerine ticaretle ilgilenen Devecioğlu ile konuşuyoruz.

“Yönetime geldiğimizde ilçeliği bile tartışılan Honaz vardı. Bugün bu noktaya geldik. Denizli’nin gözde ilçesi haline geldik” diyen Devecioğlu sözlerini şöyle sürdürüyor, “Üç dönem üst üste Honazlı hemşerilerimizin hizmetkârı olduk. Honaz’ı aldığımız ve bugün getirdiğimiz nokta en iyi hemşerilerimiz tarafından bilinmektedir. Bu millete hizmet edebileceksek, rabbim bize bu milletin hizmetinde olmayı nasip edecekse yeniden 15 yıldır yaptığımız hizmetleri devam ettireceğiz.”

‘BİZ BELEDİYECİLİĞİ BAKANIMDAN ÖĞRENDİK’

Tekrar edilen seçimin kalabalık ve gösterişli olmadığını belirten Devecioğlu Nihat Zeybekçi’nin ziyaretinin çok anlamlı olduğunu söylüyor. “Bu memleketi seven herkes gönül desteğiyle bizim yanımızda olmaya devam ediyor” diyen Devecioğlu sözlerine şöyle sürdürüyor:

“31 Mart seçim sonucu bizim açımızdan çok başarılı bir sonuç. Çünkü karşımızda sayısı belli olmayan birçok siyasi parti, yapı var. Turgut Devecioğlu bu partilerin, yapıların karşısında demokratik olarak mücadele ediyor. Milletin kararı en büyük karardır. Milletin iradesi neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz. Sayın bakanımız da buradan geçerken bizi ziyaret etti ve yarım saatini bize ayırdı. Sayın bakanımızın Türkiye’ye yaptığı gibi Honaz’a da sayısız hizmetleri var. Bir belediyeciliği sayın bakanımdan öğrendik. Küçük aranın ardından 4’üncü kez yeniden öğrendiğimiz bu hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz.”