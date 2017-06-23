İstanbul trafiği boş kaldı

Bayram öncesi cuma sabahı İstanbul trafiği dikkat çekti. Trafik yoğunluğu 08.50 itibarıyla yüzde 29'da kaldı.

EN AZ 600 BİN KİŞİ OTOBÜSLE GİDİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ve yaz tatilinin başlangıcının neredeyse aynı döneme gelmesinin otobüs biletlerine olan ilgiyi artırdığını, bilet talebinde adeta patlama yaşandığını söyledi.Tüm Türkiye'de hareketliliğin yaşandığını belirten Özcan, "Ancak İstanbul'da aşırı bir yoğunluk var. Dünden itibaren başlayıp 23 Haziran Cuma tarihine kadarki tüm biletler 15-20 gün önceden tükendi. Anadolu ve Trakya dahil olmak üzere bilet kalmadı." ifadelerini kullandı.

HER GÜN 2500 OTOBÜS ÇIKIYOR

Özcan, pazartesi ile cumartesiyi kapsayan bayramdan önceki 6 günlük sürede (19-24 Haziran) İstanbul'dan yoğun bir otobüs çıkışı yaşanacağı bilgisini verdi. Şu anda İstanbul'dan her gün 2 bin 500 otobüsün çıktığını dile getiren Özcan, "Bayramda önceki 6 gün boyunca İstanbul'da her gün 2 bin 500 otobüs çıkmış olacak. 35 kişilik de 42-45 kişilik de otobüsler mevcut. Bu otobüslerde ortalama 40 kişi olduğunu ele aldığımızda 6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için otobüsle ayrılmış olacak." dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Yarın başlayacak olan bayram tatili öncesi vatandaşlar bu gün erken saatlerde tatile gitmek için Atatürk Havalimanı'na akın etmesini nedeniyle yoğunluk başladı.

Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle vatandaşlar bir gün önceden tatil yapacakları yerlere gitti. Bu arada Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri ak seferler koydu.



Yaşanabilecek bir yoğunluk nedeniyle uçağını kaçırmak istemeyen bir çok yolcu erkenden Atatürk Havalimanı’na geldi. Bayram tatilini Paris’te geçirecek olan İlkin Düet “Paris’e gidiyoruz. 5 gün kalacağız. Kızımızı Disneyland’a götüreceğiz.”dedi. Uçaklarını kaçırmamak için dört saat önce Atatürk Havalimanı’na gelen İlkin Düet ve ailesi, “ Uçağımız saat on’da biz ama altı altı bucuk gibi buradayız. Herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi

Diğer bir yolcu Görkem Hancı ise "Estonya’ya Talinn’e seyahat ediyorum. Tatilimi daha önce planlamıştım. Cuma olduğu için rahat uçuşum saat 08.15’te. 2 saat önceden buradayım" diye konuştu.

THY Basın Müşavirliği bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı, yolculardan iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları istendi.