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İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek tutuklandı

İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek tutuklandı
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Öğrencilerle dayanışma için alınan bir günlük iş bırakma kararının ardından gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınan öğrencilerle dayanı

İş bırakma kararının ardından İstanbul Üniversitesi'nde görevli, Eğitim Sen üyesi akademisyen Levent Dölek evinden gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen Dölek tutuklandı.

Dölek'in yanı sıra, TKP üyesi üniversite öğrencisi Abuzer Görgüç ve Devrim Hareketi'nden Kerem Gümre hakkında da tutukluluk kararı verildi.

Dölek, tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildiğinde şu paylaşımı yapmıştı:

"Bu sabah savcılık tarafından ifadem alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş bulunuyorum. Mahkeme salonun önünden tüm hürriyet sevdalılarına selam olsun! Bu uygulama hukukun en temel teammüllerinin ve kurallarının ayaklar altına alınmasıdır. İstibdada karşı iş, aş, hürriyet için mücadele ettiğimiz için bu baskıya maruz kalıyorsak, bundan da ancak mücadele ederek çıkabileceğimizi biliyorum. Ve bu güne kadar meydanlarda, grevlerde, direniş alanlarında ne söylediysek mahkeme salonunda da sözümüz aynı olacak: Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet! Memlekete hürriyet işçilerle gelecek!"

 

 

Etiketler Akademisyen Levent Dölek akademisyen Levent Dölek Tutuklama İstanbul Üniversitesi
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