İstanbul Üniversitesi Rektörü'nden tepki çeken açıklama

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'ın ailesiyle birlikte gittiği tatilde otel ile ilgili yaşadığı sorun için İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlaması tepki çekti.

İstanbul Üniversitesi rektörü Osman Bülent Zülfikar, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Konya'ya gitti. Rezervasyon yapılan otelde ailesiyle birlikte birtakım sorunlar yaşayan rektör Zülfikar, şahsi meseleyi üniversitenin kurumsal sitesine taşıdı.

Otelin yaptığı açıklamadan tatmin olmayan rektör, saatlerce bekletildiklerini ve kutu bir özürle geçiştirildiklerini üniversitenin resmi sitesinde paylaştı.

İstanbul Üniversitesi’nin “duyurular” sayfasında yayınlanan “Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması” başlığıyla yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

“‘Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde ‘geçici oda’ verilebilmiştir.

Bu durumu ‘Konya’nın en yoğun günü’ açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz…”