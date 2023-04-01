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İstanbul Üniversitesi sınav kararını verdi: Yüz yüze mi, uzaktan mı ?

İstanbul Üniversitesi sınav kararını verdi: Yüz yüze mi, uzaktan mı ?
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YÖK Başkanı'nın "karar üniversitelerin ilgili kurullarına bırakıldı" dediği ara sınavlar için ilk açıklama İstanbul Üniversitesi'nden geldi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Değerli Öğrencilerimiz,

'Bugün yapılan Üniversite Senatosu’nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.'

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