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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında YANGIN ÇIKTI.

İstanbul Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

TADİLAT SIRASINDA ÇIKTI
Alınan bilgiye göre yangın, İstanbul Tıp Fakültesi cerrahi monoblok binasının çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Etiketler YANGIN ÇAPA İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
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