  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına gerçekleşebileceğini belirtti.

İstanbul'da fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, fırtına uyarısının ardından "Lütfen dikkat" mesajı paylaştı.

Etiketler istanbul valilik fırtına
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan ''uçak'' açıklaması
Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar
Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu
Yerel seçim öncesi CHP kulisi: 4 büyükşehir adayı kesinleşti
Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı
Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti
Evinden çıkması için kiracıya 2 milyon TL teklif etttiği iddia edilmişti: Kiracıdan açıklama geldi
İslam Memiş, borsa, döviz ve altın tahminlerini açıkladı
Yeni evleneceklere kredi müjdesi! Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor