İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına gerçekleşebileceğini belirtti.

İstanbul'da fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, fırtına uyarısının ardından "Lütfen dikkat" mesajı paylaştı.