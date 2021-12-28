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İstanbul Valiliği'nden HDP'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden HDP'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, HDP’nin İstanbul’daki Bahçelievler ilçe binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

HDP’nin İstanbul’daki Bahçelievler ilçe binasına öğle saatlerinde silahlı saldırı girişiminde bulunulmuş, elinde silahla ilçe binasına giren 25 yaşlarındaki saldırganın ateşlemek istediği silah tutukluk yapınca, bıçakla saldırmaya çalışmıştı.

Binada nöbetçi olarak duran HDP’lilerin müdahalesiyle saldırgan kaçmak zorunda kalırken; binadan çıkan saldırgan polis tarafından gözaltına alınmıştı.

 Saldırı girişiminde bir HDP’linin hafif şekilde yaralandığı bildirilmişti. 

''2 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ''
Saldırı girişimine tepkiler devam ederken; İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir” denildi.

Etiketler istanbul valilik hdp
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