İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "15 Temmuz'da FETÖ hainlerine karşı en değerli varlığını; canını ortaya koyarak karşı duranlara selam olsun… Devletimize; ay yıldızlı bayrağımıza, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, her daim karşılarında dimdik aziz milletimizi bulacaklar." ifadelerini kullanarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video paylaştı.

Yerlikaya, "#15TemmuzuUnutmayacağız" etiketiyle yayınladığı videolu paylaşımında, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin, yüreğindeki vatan aşkı, iman gücü ve Hakk'ın yardımıyla başka hiçbir coğrafyada, hiçbir topluluğa nasip olmayacak tarihi bir destan yazdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Kahraman ordumuza sızan bir avuç FETÖ'cü hainin başlattığı darbe girişimine karşı, 7'den 70'e kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısına uyarak vatan aşkıyla meydanlara akın etti. Vatanı, ay yıldızlı bayrağı ve inancı uğruna en değerli varlığını, canını ortaya koyarak milli iradesine, demokrasi ve hürriyetine el uzatmak isteyen hain FETÖ terör örgütüne geçit vermedi. Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşısında her daim güçlü Türk milletini bulacaklardır. Yeter ki bizler kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı diri tutalım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz ve bütün aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun. Şanlı gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."