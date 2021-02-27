İstanbul Valisi'nden kademeli normalleşme açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı mesajla normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, #koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: Tam isabet EN DÜŞÜK RİSK GRUBU. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."