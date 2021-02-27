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  3. 27 Şubat 2021 17:44

İstanbul Valisi'nden kademeli normalleşme açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli normalleşme sürecine ilişkin ''Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Hedefimiz: En düşük risk grubu.'' mesajını paylaştı.

İstanbul Valisi'nden kademeli normalleşme açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı mesajla normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, #koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: Tam isabet EN DÜŞÜK RİSK GRUBU. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."

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