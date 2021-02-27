İstanbul Valisi'nden kademeli normalleşme açıklaması

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı mesajla normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular, #koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: Tam isabet EN DÜŞÜK RİSK GRUBU. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."
Sevgili İstanbullular ❤️#koronavirüs mücadelemizde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2021
1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz.
Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.
Hedefimiz: 🎯
EN DÜŞÜK RİSK GRUBU ✅
🌻Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim. pic.twitter.com/ZUuYgtP4SO
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