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İstanbul'a fırtına ve sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a fırtına ve sağanak yağış uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da saat 17.00'den itibaren kuvvetli rüzgar ve yağış beklendiği belirtildi.

İstanbul’da bu akşamüstü (17:00) il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, yarın sabaha kadar sürecek geçişler konusunda uyarılarda bulundu.

AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden (17:00) itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (Yıldız) kuvvetlenmesi ile (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, Yarın (Salı) sabah saatlerine (09:00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında seyredecek. Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların Sarıyer, Eyüp, Beykoz, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.

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Etiketler meteoroloji akom istanbul fırtına uyarısı
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