İstanbul'a peş peşe uyarı! Yaz yağmurları geri dönüyor

Meteoroloji, İstanbul'da bu gece saatlerinden yarın akşama kadar sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul Valiliği de vatandaşlara uyarıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün gece saatlerinden sonra Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz'' denildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















