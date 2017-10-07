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  3. 07 Ekim 2017 12:25

İstanbul’a sağanak geliyor

İstanbul’da sıcaklıkların düşüşe geçerek, 20 derecenin altına inmesi ve sağanağın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla “yazdan kalma” günlerin yaşandığı kentte sonbahar kendini göstermeye başlıyor. Güneşli ve sıcak havanın kendini gösterdiği megakentte bugünden itibaren sağanağın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Yarında sürmesi beklenen sağanakların İstanbul’da yeni haftada da yer yer etkili olması bekleniyor. Pazartesi en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın da 19 derece, salı günü ise sıcaklığın 12 ile 18 derecelerde seyretmesi öngörülüyor. 

 Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası, zamanla il geneli sağanak yağışlı 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu 31

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

 

 

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