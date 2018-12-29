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  3. 29 Aralık 2018 11:27

İstanbul'da 1 Ocak kuşatması ! 7 ilçede kırmızı alarm

Yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların; Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerine girişinin yasaklandığını açıklandı.

İstanbul'da 1 Ocak kuşatması ! 7 ilçede kırmızı alarm
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.

İŞTE ARAÇLARIN GİREMEYECEĞİ İLÇELER:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2018 Pazartesi saat 08.00'dan 01.01.2019 Salı günü saat 08.00'a kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

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