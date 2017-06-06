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  2. Güncel
  3. 06 Haziran 2017 13:27

İstanbul'da 5 bin polisle operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul Emniyeti, 5 bin polisle asayiş uygulaması başlattı.

İstanbul'da 5 bin polisle operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu
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Polis, tüm İstanbul genelinde toplum huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla genel asayiş operasyonu başlattı. 5 bin polisin görev aldığı "Kurt Kapanı-5" operasyonu kapsamında İstanbul'un tüm giriş çıkış noktaları tutuldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerde görevli 5 bin polis katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama ve denetim gerçekleştirileceği bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.
"Kurt Kapanı-5" operasyonu kapsamında, saat 13.00'te başlayan denetim ve uygulamalar, saat 16.00'da sona erecek.

AA

operasyon , kurt kapanı , istanbul