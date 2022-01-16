İstanbul'da başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı seçimlerinde, taksiciler arasında yaşanan kavgada arbedenin ortasında kalan bir çocuk fenalaştı.

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurul düzenliyor. Genel kurula çok sayıda taksici esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.

Sözcü gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre genel kurulun başlaması beklenirken taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur’un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi.

ARBEDE ARASINDA KALAN ÇOCUK FENALAŞTI

Kongre Merkezi’nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.

Mevcut başkan Eyüp Aksu, kendi dönemindeki icraatlarının raporunu okumaya başladığı sırada rakip adayların salonda bulunan taraftarlarından itiraz sesleri yükseldi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

Eyüp Aksu'nun taraftarları rakip adayların taraftarlarına karşılık verince, karşılıklı tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı Tartışma sonucu kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Sözcü