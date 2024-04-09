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İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram öncesi kent genelinde ''Huzur İstanbul'' denetimi yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Uygulama noktasındaki denetimlere, asayiş şube müdürlüğü, ilçe emniyet Müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, narkotik suçlarla mücadele ve özel harekât ekipleri katıldı. Kadıköy’deki denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği şüpheli görülen araçlarda arama yaparak denetimlere destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram öncesi kent genelinde ''Huzur İstanbul'' denetimi yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

DHA

Etiketler huzur istanbul asayiş denetim
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