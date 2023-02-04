İstanbul'da bazı metro seferleri durduruldu

İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı arasındaki metro seferlerinde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.



Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı kaydedildi.