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İstanbul'da bazı metro seferleri durduruldu

İstanbul'da bazı metro seferleri durduruldu
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İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı arasındaki metro seferlerinde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.


Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı kaydedildi.

Etiketler istanbul metro seferleri aksaray metrosu kirazlı metrosu
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