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İstanbul'da CHP'li belediyeye canlı yayında gece yarısı baskını

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İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen binalardan gece yarısı canlı yayında tabelalar söküldü.

 Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sansürsüz programına katılan İnan Güney canlı yayında tabelaların sökülmesine tepki gösterdi. İBB Başkanı İmamoğlu da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Beyoğlu Belediyesi’nin ek hizmet binasından çıkartılmak istenmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Vali de utansın, kaymakam da utansın. Bu talimatı verenler de utansın. Bu kadar net söylüyorum. Bu olmaz. Bu yapılmaz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 'Kadın El Emeği Pazarı'na düzenlenen 'baskının' ardından bu sefer kritik belediye birimlerine engel konuldu. Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü olarak hizmet verdiği ek hizmet binasında faaliyeti kaymakamlık ve polis marifetiyle engellendi. Beyoğlu Belediyesi görevlilerinin ek hizmet binasına girişlerine izin verilmezken, kullandıkları masa, sandalye ve diğer malzemeler kaldırıldı. Belediyenin sosyal hizmetleri gün boyu dışarıya kurulan standlardan verilmeye çalışıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana birlikte kullanıyordu.

Etiketler beyoğlu belediyesi CHP ak parti belediye tabelaları tebligat
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