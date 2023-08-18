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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleriyle bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda bu tür örgütlerle birlikte hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi. Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi. Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Etiketler istanbul deaş gözaltı
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