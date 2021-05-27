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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

DHA

Etiketler istanbul deaş operasyon terör örgütü
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