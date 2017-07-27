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  3. 27 Temmuz 2017 16:21

İstanbul'da DEAŞ operasyonu !

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu !
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda,  26 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı  olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği  operasyonda, İstanbul'daki 9 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.  Operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele  geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

şüpheli , deaş , istanbul
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