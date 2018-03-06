İstanbul'da düğmeye basıldı ! 1500 polis katıldı

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-15 operasyonu kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu 100 noktada bin 500 personelin katıldığı uygulama başlatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ve 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-15 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Kurt Kapanı-15 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.