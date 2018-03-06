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  3. 06 Mart 2018 15:44

İstanbul'da düğmeye basıldı ! 1500 polis katıldı

İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle ''Kurt Kapanı-15'' operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul'da düğmeye basıldı ! 1500 polis katıldı
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İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-15 operasyonu kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu 100 noktada bin 500 personelin katıldığı uygulama başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ve 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-15 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Kurt Kapanı-15 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.

AA

polis , asayiş , istanbul , kurt kapanı operasyonu
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