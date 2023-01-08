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İstanbul'da FETÖ/PYD üyesi eski yüzbaşı tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PYD üyesi eski yüzbaşı tutuklandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle görevden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle görevden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı tutuklandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan, KHK ile ihraç edilen yüzbaşı M.Ö'nün Başakşehir'deki bir adreste saklandığını belirledi. Çalışmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler FETÖ/PYD istanbul fetö
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