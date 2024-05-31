İstanbul'da Gezi yasakları: Metrolar kapatıldı

Gezi Parkı olaylarının 11. yıldönümünde Taksim Dayanışması'nının eylem yapacağı Taksim'de metro istasyonları ile füniküler hattının kapatılmasına karar verildi.

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Taksim Dayanışması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu akşam saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Gezi Direnişi 11 yaşında, adalet yıllardır kayıp!" başlığıyla yapılan bir başka açıklamada ise Gezi eylemleri için "meydanları dolduran milyonların direnişi tüm renkleriyle dirençliliği, kararlılığı, çok sesli bir ezgiyi, yeryüzü sofrasında sıcak bir paylaşımı, kardeşleşmeyi, umudu simgeledi" denilmişti.