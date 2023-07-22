İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını

Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlk yangın saat 15.30 sıralarında Hasdal'daki askeri alan içinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alan da yandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü.

DHA