  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını

İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını

Güncelleme:

Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlk yangın saat 15.30 sıralarında Hasdal'daki askeri alan içinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alan da yandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü.

DHA

Etiketler istanbul hasdal orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı
Aman dikkat! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Bu hafta parasını ona yatıran kazandı
Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü
İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı
Ekonomist Mahfi Eğilmez: ''Paradan sıfır atsak...''
Antalya'da butik otelde facia: 2 ölü, 12 yaralı
Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı
Hande Sarıoğlu sere serpe güneş banyosu yaptı; Instagram alev aldı
Rus vekilden küstah tehdit: İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız