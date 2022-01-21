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İstanbul'da kar etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da kar etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla başladı. Yağmur ve karın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Etiketler trafik yoğunluk
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