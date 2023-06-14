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İstanbul'da külçe altın operasyonu

İstanbul'da külçe altın operasyonu
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İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı. 

Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi. 8 adrese yapılan operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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DHA

Etiketler istanbul jandarma sahte külçe altın
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