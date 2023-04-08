İstanbul'da metro açılışı... Bu yollar trafiğe kapanacak!

İstanbul'da bugün Başakşehir-Kayaşehir metro hattının hizmete açılış töreni nedeniyle pek çok yol trafiğe kapanacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yaptığı açıklamada "Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak" dedi.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün hizmete alınıyor. Açılış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

"5 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki demiryolu hatları ile ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, “Açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın yanı sıra Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören, Bağcılar Kirazlı metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattı ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının metrobüs Zincirlikuyu istasyonu, Yenikapı-Taksim- Hacıosman metrosu Gayrettepe istasyonlarıyla entegre edecek, Gayrettepe son etabı olmak üzere 5 ayrı metro hattında çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2 Ekim 2022’de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı ve 22 Ocak 2023’te açılışını yaptığımız Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metrolarıyla birlikte İstanbul’da yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 318,3 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecek” şeklinde konuştu.

"TEK YÖNDE 70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK"

Açıklamasının devamında Bakan Karaismailoğlu şunları ifade etti:

“Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul’un eksiklerini tamamlıyoruz. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek ve tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Şu anki mevcut İBB yönetimi pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan bu hastanemizin karayolu bağlantısını da yapmamıştı. İstanbullu vatandaşlarımızı mağdur etmemek için karayolu bağlantısını bakanlık olarak biz yaptık. Hattımızın işletmeye alınmasıyla kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ederken, diğer toplu taşıma modları aracılığıyla entegrasyon sağlayacağız. Metrokent istasyonunda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattının yanı sıra Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ulaşımı da sağlanacak. Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm İstanbulluları bekliyoruz.”