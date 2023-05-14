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İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

İstanbul’da metro seferleri uzatıldı
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Metro İstanbul, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece seferlerin saat 02.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, seçimler nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını açıkladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.

Açıklamada o hatlar ise şöyle belirtildi:

“M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı.”

 

Etiketler metro metro seferleri istanbul metrosu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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