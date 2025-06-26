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İstanbul'da meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müziğe ceza yağacak

İstanbul'da meydan, durak ve plajlarda yüksek sesle müziğe ceza yağacak
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İstanbul Valiliği, Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere para cezası kesileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır. İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince şahıslara bin 406 lira, işletmelere ise 30 bin 478 liradan 152 bin 895 liraya kadar para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır." denildi.

DHA

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Etiketler yüksek ses yüksek sesli müzik müzik ceza istanbul istanbul valiliği
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