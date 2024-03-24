  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da miting alarmı! Bazı yollar kapatıldı

İstanbul'da miting alarmı! Bazı yollar kapatıldı

İstanbul'da miting alarmı! Bazı yollar kapatıldı
Güncelleme:

İstanbul'da AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceği miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

·Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

·Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

·Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

·Yeni havalimanı caddesi " ifadeleri yer aldı.

DHA

Etiketler istanbul miting ak parti yeniden büyük istanbul mitingi trafiğe kapalı yollar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de son seçim anketi açıklandı İzmir'de son seçim anketi açıklandı Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük tahmin Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük tahmin Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı İstanbul'da dolunay manzarası mest etti İstanbul'da dolunay manzarası mest etti Avukat cübbesiyle adliyede gezerken yakalandı Avukat cübbesiyle adliyede gezerken yakalandı ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: ''Ramazan sonuna kadar...'' Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: ''Ramazan sonuna kadar...'' Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı