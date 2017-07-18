İstanbul'da sağanak yağış ulaşımı vurdu !

İstanbul'da gece başlayıp ve özellikle sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle deniz ulaşımı ve raylı sistemlerde iptaller yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü kuvvetli yağmur, trafikte aksamalara neden oluyor.

T1 ve T3 hatlarının tamamında sefer yapılamıyor. Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılırken, diğer girişlerden yolcular istasyona alınıyor.

T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yaşanmazken, Eyüp-Pierloti teleferik hattında sefer durduruldu.

Bazı metro seferleri de geçici olarak durduruldu.

Sabah saat 10.00'dan itibaren M1 Hafif Metro Hattı'nda Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor. Seferler Otogar-Kirazlı/Bakırköy-Atatürk Havalimanı arasında gerçekleştiriliyor.



DENİZDE DE AKSAMALAR VAR

Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bostancı,Yenikapı, Marmara Adası ve Avşa Adası arasındaki deniz otobüsü, Bandırma ve Yenikapı arasındaki hızlı feribot seferlerinin bazıları yapılamadı.

İDO'nun 13.00'teki Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 14.00'teki Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 15.00'teki Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

AVRASYA TÜNELİ TEK TARAFLI KAPATILDI

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Hava ulaşımında aksaklıklar yaşandı. İstanbul hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları (Cumulonimbus) pilotlara zor anlar yaşattı.

CB bulutları nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.