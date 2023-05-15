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İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz

İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz
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İstanbul'un Şile ve Çatalca ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

İstanbul'un Şile ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti. AA'nın haberine göre, İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

ÇATALCA'DA SANDIK SONUÇLARINA İTİRAZ

Çatalca ilçesinde AK Parti ve CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurullarına itirazlar, bugün saat 17.00'da son bulacak. Bu itirazlar, İlçe Seçim Kurulları tarafından bugün gece saat 12.00'a kadar karara bağlanacak.

İlçe Seçim Kurullarının kararlarına itirazlar ise İl Seçim Kurulu'na yarın saat 17.00'a kadar yapılabilecek. 

İl Seçim Kurulu ise yarın gece saat 12.00'a kadar itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. İl Seçim Kurulu'nda  itiraz süreci tamamlandıktan sonra da itiraz olursa bunları da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) değerlendirecek. 

"KASITLI YAPILAN USULSÜZLÜK BELİRLENMEDİ"

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, henüz kendilerine ulaşmış bir itiraz olmadığını belirterek bazı sandık kurulu başkanları tarafından tutanaklarda oyların birleştirilip birleştirilmeyeceği, nereye yazılacağı şekilde birtakım maddi hatalar yapıldığını ancak kasıtlı yapılan bir usülsüzlük olmadığını ifade etti.  

AA

Etiketler istanbul seçim sonucu itiraz
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