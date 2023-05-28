İstanbul'da ''silinebilir seçmen listeleri'' için tutanak tutuldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oy verme işlemleri sürerken, İstanbul Çekmeköy'deki pek çok sandıkta imza çizelgesindeki yazıların, parmak sürerek kolayca silinebildiği iddia edildi. CHP’den yapılan açıklamada “Sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikâyette bulunulmuştur.” denildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi sürerken, İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde birçok sandıkta dikkat çeken bir durum yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun gönderdiği seçmen bilgilerinin bulunduğu imza çizelgesindeki yazıların, parmak sürerek kolayca silinebildiğine dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunması ile silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapılmış, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikayette bulunulmuştur” denildi.