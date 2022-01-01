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  3. İstanbul'da skandal görüntü: Bir TIR dolusu Afgan'ı şehrin ortasına bıraktılar!

İstanbul'da skandal görüntü: Bir TIR dolusu Afgan'ı şehrin ortasına bıraktılar!

Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesi sonrası ülkelerini terk eden Afgan mülteciler Türkiye'ye akın ederken İstanbul'da bir TIR'ın onlarca Afgan'ı sokağa bıraktığı görüntüler olay oldu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle ülkelerinden kaçan
Afgan mülteciler İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışıyor.

Bu Afgan mülteci akını Türkiye'de de sık sık gündem olurken sosyal medyada bugün yayınlanan bir video izleyenleri şoke etti.

İstanbul'da çekildiği öğrenilen ve istanbulduysun adlı Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde bir TIR'ın çok sayıda Afgan'ı sokağa bıraktığı görülüyor.

Etiketler mülteci kaçak afgan İstanbul
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