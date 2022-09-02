  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da skandal görüntüler: Galericiler polis dövdü

İstanbul'da skandal görüntüler: Galericiler polis dövdü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dişçiye gitmek için aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi oto galeri çalışanları tarafından darbedildi.

Olay, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İzinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti. Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi. Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti. Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Olaydan sonra doktora giderek darp raporu alan H.Y., kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerini olayı gerçekleştiren G.G. (32), G.G. (38), G.G. (59) ve E.Ç.(18) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Etiketler darp oto galeri polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Stadyumda rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar
Türkiye'de Batı Nil Virüsü alarmı! Komşuda can aldı, uzmanlar uyardı
15 tonluk taşlar nasıl taşınmış? Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü?
Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş
Erdoğan, ''millet o kadar enayi değil'' deyip, Ahmet Şık'ı ''terörist'' ilan etti
Karadeniz'in garip evine ziyaretçi akını
Alanya'da 5 yıldızlı otelde korkutan yangın
Bakan Bilgin duyurmuştu... EYT formülünün detayları netleşiyor
PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı
iPhone kullananlar dikkat! Sosyal medya bu özelliği konuşuyor