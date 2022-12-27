İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10, servislere yüzde 19,95 zam geldi. İşte otobüsten, taksiye, dolmuştan minibüse zamlı fiyatların tam listesi

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi.

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya çıktı.

Yapılan zamlara göre ücret tarifeleri şöyle;

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğrenci minibüs ücreti, 3.50 TL’den 5 TL’ye

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL, Okul

Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL